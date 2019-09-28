Киев, , 00:53 — REGNUM Расследование в отношении компании Burisma Group, с которой связывают бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, было прекращено еще 1 августа 2017 года, заявил заместитель генпрокурора Украины Назар Холодницкий в эфире радиостанции «Новое время».

По его словам, дело в отношении Burisma Group было закрыто еще в августе 2017 года из-за отсутствия результатов в расследовании. Холодницкий подчеркнул, что последние девять месяцев расследования не проводилось никаких следственных мероприятий, в результате чего прокурор принял решение закрыть дело.

«Как будет дальше? Я вижу, что идут большие спекуляции, это все начинает выходить на высокий уровень», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США разгорелся политический скандал, связанный с телефонными переговорами американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Якобы Трамп в ходе разговора уговаривал президента Украины помочь с расследованием в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, а также шантажировал его прекращением военных поставок из США.

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