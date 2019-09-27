Нью-Йорк, США, , 23:37 — REGNUM ООН остаётся по-прежнему важнейшим инструментом урегулирования конфликтов на международной арене, несмотря на все вызовы времени. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке [mid.ru

«Хотел бы подчеркнуть: ООН-оцентричная система миропорядка, несмотря на все испытания, сохраняет устойчивость, обладает большим запасом прочности. Она — своего рода страховочная сетка, гарантирующая, если уважать устав, мирное развитие человечества через нахождение баланса порой весьма противоречивых интересов различных стран», — заявил Лавров.

«Наверное, главный вывод по итогам этих 75 лет, что по-прежнему востребован полученный в годы той жесточайшей войны опыт деидеологизированного сотрудничества государств перед общей угрозой. Сегодняшние угрозы и вызовы таят не меньшие опасности. Лишь работая сообща, мы сможем эффективно на них реагировать», — подчеркнул он.