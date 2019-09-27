Москва, , 23:35 — REGNUM Действия США в противостоянии с Ираном губительно воздействуют на весь регион в целом, заявил 27 сентября на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению главы МИД РФ, эти процессы начались в результате одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Кроме угрозы для региона, отметил Сергей Лавров, эти действия разрушительны и для режима нераспространения ядерного оружия.

«Я считаю, что это разрушительные действия не только для конкретной ситуации с иранской ядерной программой, но и для режима нераспространения ядерного оружия, и в целом для ситуации в регионе», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД России призвал участвовать в переговорах по деэскалации ситуации в Персидском заливе не только страны региона, но и страны-члены Совбеза ООН и представителей Евросоюза.

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