Нью-Йорк, США, , 23:28 — REGNUM Россия вносит проект резолюции укрепления и развития системы договорённостей по контролю над вооружениями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Федор Нелбин. Гонка вооружений

«На текущей сессии Генеральной ассамблеи мы вносим проект резолюции укрепления и развития системы договорённостей по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространием. Приглашаем всех к конструктивным переговорам», — заявил Лавров.

«Одобрение такой резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году обзорной конференции по выполнению о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул он.