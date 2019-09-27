Нью-Йорк, США, , 23:14 — REGNUM На пространстве ОБСЕ государства должны вернуться к договорённостям о выстраивании безопасности на равноправной основе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

«Мы призываем вернуться к договорённостям о выстраивании равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. В последнее время об этом высказываются и ответственные политики в Европе, как показала августовская встреча президентов России и Франции», — заявил Лавров.

Надёжная и открытая архитектура необходима и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указал он.

«Опасно поддаваться искушению разбить его на конфликтующие блоки. Такие попытки будут противоречить задаче объединения усилий всех стран региона для эффективного ответа на сохраняющиеся здесь угрозы и вызовы, включая задачу урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова исключительно мирным путём», — добавил министр.