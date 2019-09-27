Нью-Йорк, США, , 22:46 — REGNUM США играют самостоятельную игру в сфере антитеррора и пытаются склонить на свою сторону других членов Совета Безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Сохраняются скрытые повестки в сфере антитеррора. Несмотря на обязательные для всех решения Совета Безопасности о листировании террористических организаций, для некоторых стран стало правилом выводить террористов из-под удара и даже налаживать с ними взаимодействие на земле, как это происходит, например, в Афганистане, Ливии, Сирии», — заявил Лавров.

В США уже вслух заговорили о том, что «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вполне умеренная структура, с которой можно иметь дело.

«К такой неприемлемой логике хотят склонить и членов Совета Безопасности, как показали недавние дискуссии по ситуации в сирийском Идлибе», — подчеркнул министр.