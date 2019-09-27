Мадрид, , 22:25 — REGNUM «Президент Украины Владимир Зеленский оказался не в лучшем месте — в записи телефонного разговора, который он вел со своим американским коллегой Дональдом Трампом 25 июля, — иронично пишет испанское издание La Vanguardia. — Зеленский продемонстрировал удивление, узнав, что его слова стали достоянием общественности». «Я думал, что собираются опубликовать только его [Трампа] реплики», — сказал украинский лидер. Хотя он был согласен с публикацией, американская администрация не консультировалась с его аппаратом по этому вопросу.

Дональд Трамп и Владимир Зеленсий Пресс-служба президента Украины

Предполагалось, что Зеленский, который до своего неожиданного обращения к политике был популярным на Украине актером, проявит в разговоре то же мастерство, что и перед камерами, или по меньшей мере будет чувствовать себя свободно, отмечает испанское СМИ. Но похоже, что вместо этого он пытался понравиться американскому коллеге, поддакивая ему и оставляя за ним ведущую роль.

В Киеве запись разговора вызвала жаркую реакцию со стороны противников главы государства, которые сочли его чересчур покорным. Депутат Владимир Арьев, близкий к бывшему президенту Петру Порошенко, незамедлительно написал в Facebook, что Трамп показал Зеленского в крайне неприглядном виде. А некоторые критики украинского лидера даже использовали слово «позор». Переполох в Киеве вызвало впечатление, будто Зеленский был готов выполнить просьбу американца и распорядиться о расследовании в отношении сына Джозефа Байдена — возможного соперника Трампа на выборах 2020 года.