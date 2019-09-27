Нью-Йорк, США, , 22:20 — REGNUM Право на самоопределение используется Западом ради собственной выгоды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда это выгодно, право народов на самоопределение имеет значение, а когда нет — объявляется незаконным. Для обоснования ревизионистских правил в ход идут манипулирование общественным сознанием, распространение ложных сведений, двойные стандарты в правах человека, подавление неугодных СМИ, запреты на профессию журналистов», — заявил Лавров. При этом у Запада появились «способные ученики» среди его подопечных на постсоветском пространстве, отметил он. «Вместо равноправной коллективной работы создаются закрытые форматы вне легитимных многосторонних рамок. Согласованные в узком кругу избранных подходы затем объявляются многосторонними договорённостями. Это сопровождается попытками приватизировать секретариаты международных организаций, использовать их для проталкивания неконсенсусных идей», — указал министр.