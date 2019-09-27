Нью-Йорк, США, , 22:05 — REGNUM Западные страны используют либеральные ценности как предлог для нарушения законных требований других государств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сергей Лавров Mid.ru

«Ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма», — заявил Лавров.

Цель концепции такого порядка очевидна: реализовать переставшие устраивать Запад нормы международного права, подменив их правилами, которые приспособлены «под свои корыстные схемы» и формулируются в зависимости от ситуации, отметил министр.

«Если коротко: мы либералы, нам можно всё. В этих своих устремлениях Запад всё реже вспоминает про международное право, всё чаще, всё навязчивее рассуждает о порядке, основанном на правилах», — подчеркнул он.