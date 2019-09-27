Нью-Йорк, США, , 21:55 — REGNUM Международному сообществу становится всё сложнее справляться с мировыми вызовами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Приходится признать: несмотря на то, что удалось благодаря ООН предотвратить третью мировую войну, конфликтов и вражды на планете не убавилось. Появились новые острейшие вызовы: международный терроризм, наркопреступность, изменение климата, нелегальная миграция, растущий разрыв между богатыми и бедными», — заявил Лавров.

«Справляться с этими и многими другими вызовами год от года становится всё сложнее. Разобщённость международного сообщества лишь нарастает», — подчеркнул он.