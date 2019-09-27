Мадрид, , 21:38 — REGNUM Правительство, возглавляемое Педро Санчесом, твердо намерено обжаловать несколько резолюций, принятых в четверг каталонским парламентом и содержащих призывы к неповиновению. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает испанское издание El Pais. «Как только они [резолюции] будут опубликованы официально, в государственный орган по исковым процедурам поступят распоряжения их оспорить», — объявила представитель правительства Изабель Селаа. Она охарактеризовала постановления парламента как атаку на мирное сосуществование каталонцев.

«Это правительство не склонно сочувствовать никакой атаке на закон и конституцию. Наше предложение — диалог в рамках конституции в пику тем, кто идет по пути беспорядка и даже насилия», — уточнила Селаа в ходе пресс-конференции, последовавшей за заседанием совета министров. «Резолюции, принятые вчера, очевидным образом выглядят как шаг в сторону создания социального напряжения», — добавила пресс-секретарь временного испанского правительства.

Через несколько дней, 1 октября, наступит вторая годовщина каталонского референдума о независимости, признанного мадридскими властями незаконным. В преддверии этой даты правительство публично призвало главу Каталонии Кима Торру «однозначно» осудить насилие. Вчера Торра потребовал освободить семерых членов Комитетов по защите республики (CDR), которые обвиняются в членстве в террористической группировке и содержатся в тюрьме по приказу суда. «Мы снова просим [Торру] ясно показать свое уважение к демократическим законам и правовому государству, один из базовых принципов которого — разделение властей», — отреагировала на слова председателя Женералитета представитель правительства.