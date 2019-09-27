Дамаск, , 21:13 — REGNUM Заявление госсекретаря США Майка Помпео о химической атаке, якобы осуществлённой сирийскими войсками в провинции Латакия, является большой ложью, заявил 27 сентября журналистам министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем.

«Большая ложь», — такими словами охарактеризовал аль-Муаллем очередное обвинение, исходящее от США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября госсекретарь США Майк Помпео обвинил сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ в сирийской провинции Латакия. По его словам, химическая атака была проведена 19 мая.

Никаких доказательств госсекретарь США при этом не привёл, однако заявил, что Вашингтон «не смирится с теми, кто скрывает эти злодеяния».

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