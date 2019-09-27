Москва, , 20:45 — REGNUM МВД России предлагает «уточнить гарантии правовой защиты» сотрудников полиции, введя административную ответственность за проявление неуважение к органам внутренних дел в интернете. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба ГУ МВД России

Как уточняется, проект соответствующих поправок к федеральному закону «О полиции» разработан по поручению главы МВД Владимира Колокольцева.

В законе предлагается уточнить понятие «оскорбление сотрудника полиции» и приравнять к таковому распространение в сети «информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел России».

Как пояснили в МВД, сотрудник полиции, выполняя возложенные на него обязанности и реализуя предоставленные ему права, «выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства».

Исходя из этого, считают в министерстве, выражение неуважения к полицейскому в сети должно квалифицироваться по административной статье о неуважении к государственным символам, Конституции России и органам, осуществляющим государственную власть.

Напомним, с марта 2019 года соответствующая статья КоАП предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 300 тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Подготовленный МВД законопроект размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.