Руководители национальных диаспор в Екатеринбурге выходят из координационного совета мэрии по межнациональным отношениям. Об этом сообщает ЕАН.

Администрация города Екатеринбург Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Екатеринбург, , 20:59 — REGNUM Лидеры объединений возмутились тем, что в совете их держат «для отчёта» без реального соучастия в формировании и принятии решений. Из структуры вышли почти все диаспоры, сообщает издание.

«Нет смысла собираться и тратить время на работу в таком формате», — заявил глава правления Дома народов Урала Фарух Мирзоев.

Напомним, 25 апреля 2019 года на Среднем Урале обсудили принципы реализации национальной политики в регионе. Свердловские власти выразили готовность оказать поддержку для развития инициатив разных диаспор.

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