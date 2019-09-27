Нью-Йорк, США, 27 сентября 2019, 20:05 — REGNUM На полях Генассамблеи ООН началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Китая Ван И, сообщает 27 сентября РИА Новости.
В начале встречи Сергей Лавров рассказал, что у него с китайским коллегой сложилась традиция встречаться на полях всех международных мероприятий, в которых они принимают участие.
«Я очень ценю эту возможность обсудить, как обстоят дела прежде всего на Генеральной Ассамблее ООН, и посмотреть, что мы должны сделать для продвижения двустороннего стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия в соответствии с теми решениями, которые приняли наши лидеры», — сказал Сергей Лавров.
Глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что Китай и Россия достигли высокого уровня стратегических контактов, и это очень важно для обеих стран.
«Необходимо постоянно поднимать уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вносить общий вклад и мудрость в дело мира и стабильности во всем мире», — сказал Ван И.
Кроме того, Ван И подчеркнул, что в 2019 году отмечается 70-летний юбилей создания Китайской Народной Республики, который совпадает с юбилеем российско-китайских отношений, так как Россия является правопреемницей СССР, признавшего Китайскую Народную Республику сразу же после её провозглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Помпео. Встреча длилась менее часа и журналистов на неё не допустили.
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