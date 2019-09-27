Сеул, , 19:49 — REGNUM Правительство Республики Корея выразило протест правительству Японии в связи с продолжающимися притязаниями Токио на расположенные в Японском море (корейцы называют его Восточным) острова Токто или Такэсима по-японски. «Правительство категорически возражает против незаконных притязаний Японии на острова Токто, которые с исторической, географической и юридической точек зрения являются территорией Республики Корея», — подчеркивается в заявлении МИД этой страны.

На сей раз протест был связан с публикацией ежегодного доклада японского министерства обороны «Белая книга по обороне за 2019 год», в котором утверждается, что архипелаг Токто является частью территории Японии.

В информации о протесте ТАСС напоминает, что «Токто представляет собой группу небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена Советской Армией от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются вооруженными силами Южной Кореи. Токио утверждает, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. В Пхеньяне и Сеуле заявляют, что острова всегда входили в состав корейского государства».

Республика Корея жестко реагирует на любые проявления претензий Токио на ее территории. В июле текущего года Сеул отверг японский протест в связи с полетами южнокорейских истребителей в небе над островами Токто.