Рим, , 19:21 — REGNUM До конца 2019 года правительство Италии утвердит реформу в сфере судопроизводства, заявил в пятницу, 27 сентября, министр юстиции Альфонсо Бонафеде, передаёт Mediaset.

Предельные сроки рассмотрения дел будут сокращены вдвое: в частности, в сфере уголовного производства — до четырёх лет.

С аналогичными обещаниями Бонафеде выступал и в качестве министра юстиции в прошлом составе правительства, однако тогда эти решения не были приняты.

Сроки рассмотрения дел в итальянских судах, по данным экспертов — самые продолжительные в Евросоюзе.