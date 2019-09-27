Калининград, 27 сентября 2019, 18:55 — REGNUM В рамках международной конференции партии «Единая Россия» «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе» в Калининграде был принят протокол по итогам панельной дискуссии с участием более семидесяти представителей молодежи из трех десятков европейских государств.
Документ, посвященный перспективам укрепления безопасности и сотрудничества в Европе, будет доведен до сведения руководства Российской Федерации и российского парламента, а также руководства европейских государств и парламентариев стран Европы. Об этом по итогам пленарного заседании Конференции сообщил заместитель cекретаря Генерального совета партии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что Москва твердо выступает за возвращение в повестку дня вопроса об архитектуре европейской безопасности. Секретарь Генсовета партии также сообщил, что доведет принятые на конференции решения до сведения руководства Российской Федерации. «Мы позитивно оцениваем состоявшуюся дискуссию на данную тему среди молодежной части нашей сегодняшней конференции и доведем ваши решения до российского руководства. Надеюсь, подобным же образом поступят мои коллеги из других стран-участниц ОБСЕ», — сказал Турчак.
Он подчеркнул роль молодых европейских политиков.