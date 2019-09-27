Калининград, , 18:55 — REGNUM В рамках международной конференции партии «Единая Россия» «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе» в Калининграде был принят протокол по итогам панельной дискуссии с участием более семидесяти представителей молодежи из трех десятков европейских государств.

Документ, посвященный перспективам укрепления безопасности и сотрудничества в Европе, будет доведен до сведения руководства Российской Федерации и российского парламента, а также руководства европейских государств и парламентариев стран Европы. Об этом по итогам пленарного заседании Конференции сообщил заместитель cекретаря Генерального совета партии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Участники дискуссии сошлись во мнении, что молодое поколение европейцев, родившееся после падения Берлинской стены в 1989 году, не желает жить в условиях какой-либо конфронтации в нашем общем европейском доме и считает, что военные методы решения проблем неприемлемы на всем пространстве от Лиссабона до Владивостока. Только безопасный мир может быть основой устойчивого развития всех и каждого, сохранения среды обитания, обеспечения общепризнанных прав и свобод. Итогом нашей партийной конференции стало принятие соответствующего протокола, который будет доведен до сведения правящих кругов всех стран-участников конференции», — отметил Андрей Климов.

В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что Москва твердо выступает за возвращение в повестку дня вопроса об архитектуре европейской безопасности. Секретарь Генсовета партии также сообщил, что доведет принятые на конференции решения до сведения руководства Российской Федерации. «Мы позитивно оцениваем состоявшуюся дискуссию на данную тему среди молодежной части нашей сегодняшней конференции и доведем ваши решения до российского руководства. Надеюсь, подобным же образом поступят мои коллеги из других стран-участниц ОБСЕ», — сказал Турчак.

Он подчеркнул роль молодых европейских политиков.

«Европейская безопасность остается краеугольным камнем безопасности мировой. Мы в «Единой России» это хорошо понимаем, как понимаем и то, что в борьбе за подлинный мир в Европе самое активное участие должны принять те, кто вскоре возьмет эстафету у старших поколений», — отметил Андрей Турчак.