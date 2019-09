27 сентября 2019 | Время чтения 13 мин

Дмитрий Ефимов, , 18:49 — REGNUM В прошлый четверг, 19 сентября Европейский Парламент (European Parliament) принял резолюцию «О влиянии исторической памяти на будущее Европы» (Importance of European remembrance for the future of Europe) №2019/2819 (RSP), в которой расставил «окончательные» акценты в своем отношении к роли СССР во Второй мировой войне.

«Воин Красной армии, спаси!». Виктор Корецкий. 1942

Учитывая, что поддержку нацистскому третьему Рейху Гитлера оказывали ВСЕ европейские страны, кроме островных — Великобритании и Ирландии, тема переписывания истории для объединенной Европы действительно актуальна. Причем это связано не только желанием приравнять строящийся социализм Советского Союза и национал-социализм фашистской Германии, но и объявить, что именно CCCР был истинным виновником начала самой страшной войны XX-го века.

Следующие за этим утверждением смыслы достаточно ясны: Россия как правопреемница СССР обязана заплатить всем «потерпевшим» странам и вне зависимости от этого исключена из Совбеза ООН и лишена права «вето». Не даром «фиксирующая» часть Резолюции, которая описывает посылы для ее принятия, начинается с пункта «А», который стоит привести полностью:

«В то время как в этом году исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны, что привело к беспрецедентному уровню человеческих страданий и оккупации стран Европы на многие десятилетия».

Главные слова здесь про «многолетнюю оккупацию».

В этом пункте заключается квинтэссенция всей продолжительной работы по переписыванию истории, которая фактически началась с произнесенной 5 марта 1946 года в Фултоне (шт. Миссури, США) речи Черчилля.

Именно тогда он назвал присутствие советских войск в Европе «режимом оккупации», а не её освобождения:

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен «железный занавес». За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать советской сферой, и все они, в той или иной форме, объекты не только советского влияния».

Теперь этот тезис взят на вооружение объединенной Европой с помощью Резолюции о влиянии на будущее исторической памяти.

Надо отметить, что эта Резолюция несет в себе значительное число потенциальных последствий, которые именно в будущем окажут крайне негативное воздействие на социально-политическую обстановку не только в зоне ЕС, но и в самой Европе как континенте.

Анализируя документ, стоит остановиться только на главных моментах, все остальные пытливый читатель найдет в тексте сам.

Документ состоит из трех частей: «обосновательной», в которой приведены юридические основания для ее принятия, которые идут без нумерации простым списком. Затем следует «фиксирующая» часть. В ней приводятся обстоятельства, которые повлияли на подготовку и принятие Резолюции, она пронумерована буквами от «A» до «M». Последняя часть «резюмирующая», в ней содержатся все решения, от 1 до 22-го.

«Обосновательная» часть начинается с декларации о том, что Европейский Парламент при написании Резолюции

«принимает во внимание универсальные принципы прав человека и основополагающих принципов Европейского союза как сообщества, основанного на общих ценностях».

Если про «универсальные права человека» в РФ теперь знают практически всё на опыте Афганистана, Югославии, Ирака, Ливии, Сирии — список «демократизированных» стран можно продолжать долго, то с «общими ценностями» не совсем понятно. Кто и где их определил? Это явно не «христианские ценности», ведь для Европы они теперь не толерантны: нательные кресты запрещены в школах, а «накирховые» — в части портовых городов. Это и не «общечеловеческие ценности», так как слово «общечеловеческие» опущено. Видимо, не покажется смелым предположение, что это общие ценности прошлых союзников Гитлера. В этом контексте все дальнейшие слова становится абсолютно понятными. Привязка России как правопреемницы СССР к вине за начало Второй мировой войны в Европе наблюдается сразу в следующем пункте: в нем упоминается «День памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов», который почему-то отмечается 22 июня, в день нападения фашистской Германии на Советский Союз. Третье посыл сразу начинает искажать действительность, в нем принятие Резолюции обосновывается декларацией Организации Объединенных Наций по правам человека, принятой 10 декабря 1948 года, хотя ее отдельные положения эти права прямо нарушают, например, в части необходимости запрета коммунистической идеологии.

Дальше в «обосновательной» части упоминаются исключительно антироссийские и антисоветские нормативные правовые акты, ставшие результатом длительной работы по переписыванию истории, и построенные в хронологическом порядке. Вот их перечень, который говорит сам за себя:

В «фиксирующей» части все начинается с пункта «А». Он и его связь с фултонской речью Черчилля была описана выше.

В пункте «В» определяются виновники новые виновники начала Второй мировой войны. Это «коммунистический Советский Союз и нацистская Германия», которые обвиняются в подписании Договора о ненападении «с секретными частями», которое «проложило путь для начала Второй мировой войны». Убеждать Европу в том, что историю этой войны стоит отсчитывать с «Мюнхенского сговора» 1938 года и прочих пактов о ненападении, заключенных Германией со всеми крупными игроками того времени на европейской арене еще до пакта Молотова-Риббентропа не стоит — всё равно не услышат. Кстати, не зря же документы по прилету заместителя Гитлера «по партии «Рудольфа Гесса в Великобританию 10 мая 1941 года уже после начала войны с проектом очередного «сговора», в 2017 году вместо обязательного рассекречивания были снова закрыты на 30 лет. Как говорят, в них находятся черновики договоренностей о сотрудничестве Великобритании и Германии в войне против СССР.

Пункт «C» рассказывает о «прямых следствиях» российско-германских соглашений: «сначала Гитлер захватил Польшу, потом в нее вошел Сталин» и «это стало беспрецедентной трагедией для польского народа». При этом начисто забывается о том, что к моменту входа войск СССР, польское правительство уже расположившееся в Лондоне, призвало свои воинские части не оказывать нашим войскам никакого сопротивления. Остальные «следствия» пакта — война с Финляндией 1939−1940 годов, присоединение к СССР нынешних Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии объявляются актами агрессии.

Точно в такой же канве пункт «D» заявляет, что после окончания войны «другие европейские страны оставались под диктатурами». Корень зла, по мнению авторов Резолюции, кроется в том, что «некоторые <страны Европы, см. Черчилля> остались под непосредственной советской оккупацией или влиянием, были в течение полувека по-прежнему лишены свободы, суверенитета, достоинства, прав человека и возможностей социально-экономического развития». Похоже на полный «набор» грехов для принятия серьезных международных санкций.

Какие они должны быть, говорится в пункте «E». Вкратце: «есть настоятельная необходимость повышения информированности <Европы>, проводить моральные оценки и юридические расследования о преступления сталинизма». Понятно, что здесь имеется ввиду новый международный суд над Россией.

В разделе «G» делается одна из главных «оговорок» Резолюции: в нем утверждается, что Вторая мировая война и нацистская идеология привели «к Холокосту и возникновению тоталитарных коммунистических … режимов». Фактически это — обвинение России в соучастии в Холокосте, который на самом деле велся в странах Европы не столько нацистами из СС, сколько их «добровольными помощниками» типа бандеровцев.

В пункте «I», где говорится о необходимости «европамяти», приоритеты расставляются уже в другой последовательности. На первом месте среди «еврозла» теперь стоит СССР: Европе просто необходима память «о совместном европейском наследии преступлений, совершенных коммунистами <1 место>, нацистской <2 место> и другими диктатурами <3 место>».

Особо интересен пункт «K» в котором «подсвечиваются» реальные опасения современной Европы. Он завершается ключевой фразой, объясняющей, зачем вообще Европарламенту понадобилась эта «забота»: «…в настоящее время продвигает мнение, что Польша, страны Балтии и Запада есть истинные зачинщики Второй мировой войны». Именно эта правда страшна для ЕС, именно с ней им приходится бороться. При этом, согласно, пункта «M» главным пропагандистами такой точки зрения являются «радикальные, расистские и ксенофобские группы и политические партии, <виновные> в разжигании ненависти и насилия в обществе».

Именно отсюда можно сделать вывод, что Резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 года №№2019/2819 (RSP) фактически открывает сезон новой «охоты на ведьм». Причем именно на территории ЕС. Этот документ — основа механизма по борьбе с собственным инакомыслием, для этого пересмотр результатов Второй мировой войны в Европе — только повод. Документ можно представить как этакую юридическую «кочанную капусту», из листов-смыслов которой, снимаемых постепенно, собираются «жарить» «евроголубцы». Причем «начинка» каждого из них замешивается отдельно, но на российском «мясе».

В «резюмирующей» части Резолюции:

В разделе 2 прямо утверждается, что зачинщиками Второй мировой войны в Европе стали «два тоталитарных режима ставили совместную цель разделить Европу на две зоны влияния».

В 3-м разделе объявляется, что «нацистский и коммунистический режимы совершали массовые убийства, геноцид и депортации людей», решительно осуждаются «акты агрессии, преступления против человечности и массовых нарушений прав человека, совершенные нацистским, коммунистическими и другими тоталитарными режимами», которые (sic!) «напоминают ужасные преступления Холокоста».

Раздел 4 утверждает, что «не может быть никакого примирения без памяти, и вновь обретенной единой позиции в отношении всех тоталитарных режимов, независимо от идеологического фона».

В разделе 5 полностью определяются будущие действия участников Объединенной Европы. Он «призывает все государства-члены ЕС, сделать четкую и принципиальную оценку преступлений и актов агрессии, совершенной тоталитарными коммунистическими режимами и нацистским режимом».

В 7-м разделе «осуждается исторический ревизионизм и прославление нацистских пособников в некоторых государствах-членах ЕС». Сначала кажется, что это объективно, однако через несколько мгновений читателю приходит мысль о том, что вряд ли следующая фраза относится к Литве, Латвии и Эстонии. Ее настоящие цели — Венгрия и Чехословакия, Сербия и Словакия: «ЕС обеспокоен сообщениями, что в некоторых государствах-членах наблюдаются элементы сговора между политическими лидерами, политическими партиями и правоохранительными органами с развивающимися радикальными, расистскими и ксенофобскими движениями». Дальше следуют призыв бороться с этим «кто как сможет» — это и есть «ключик от «новой инквизиции».

Раздел 8 конкретно детерминирует действия по переписыванию истории в сфере образования, он призывает включить: «анализ последствий действий тоталитарных режимов в учебные программы и учебники всех школ в странах ЕС». Одновременно день 23 августа объявляется «Европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов», который «надо использовать для воспитания молодежи». О молодом поколении говорится и в разделе 10.

А вот 11-й лишает Россию своего героя, еврея по национальности Александра Печёрского, устроившего единственное успешное восстание в концлагере нацистов. Это случилось в лагере смерти «Собибор» 14 октября 1943 года. Зато Резолюция объявляет «еврогероем» польского ротмистра Армии Крайовой Витольда Пилецкого, впоследствии расстрелянного в 1948 году за шпионаж в пользу Великобритании властями ПНР. По мнению авторов документа, он «организовал восстание в лагере Освенцим» 25 мая и этот день объявляется «Международным Днем Героев борьбы с тоталитаризмом». На самом деле это «фейковая» дата: в Освенциме никогда не было восстания. Был только легкий побег «вольного зека» Пилецкого и двух его коллег: за территорией лагеря она разоружили охрану и бежали из пекарни. Причем случилось это не в мае, а на месяц раньше — в ночь с 26 на 27 апреля 1943 года.

Раздел 12 определяет исполнителя по идеологической и финансовой поддержке Резолюции. Этим будет заниматься некая «Платформа европейской памяти и совести», которая будет целевым образом финансироваться странами ЕС. Это очень интересно, но механизм этого финансирования почему-то не раскрыт.

Раздел 13 расширяет ареал действий ЕС по «поощрению и защите демократии, уважению прав человека и верховенство закона». Теперь Евросоюз может делать это «не только внутри, но и за пределами Европейского Союза». Как говорится в известной рекламе: «Теперь мы идем к Вам!».

А вот 14-й оставляет открытым путь в ЕС для Грузии и Украины: возможность вступить в ЕС «должна оставаться открытой для других европейских стран, как это предусмотрено в статье 49 TEU».

16-й раздел декларирует, что Россия ведет против Европы информационную войну. Это настолько сильно перекликается с откровением президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября: «Россия ведет в центре Европы войну с Украиной», что диву даешься.

Дальше идут более конкретные темы: 17-й готовит почву для запрещения советской символики во всей Европе:

«<Европарламент> выражает обеспокоенность в связи с продолжающимся использованием символов тоталитарных режимов». А раздел 18 ведет к полному сносу памятников героям Великой Отечественной войны по всей Европе: «дальнейшее существование в общественных местах, в некоторых государствах-членах памятников и мемориалов (парки, скверы, улицы и т.д.), прославляющих тоталитарные режимы, которые прокладывает путь к искажению исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для распространения тоталитарной политической системы невозможно».

В разделах 19−21 определяются цели, задачи и объекты «борьбы за демократию» внутри ЕС. Это все инакомыслящие, с которыми надо «обеспечивать борьбу за более справедливый мир, создание открытых и толерантных обществ и общин», в интересах «этнических, религиозных и сексуальных меньшинств». Эта резюмирующая фраза задает главный тренд развития европейского общества — его дальнейшую атомизацию.

Вот такой стратегический план появился у наших «евроколлег». Кстати, в разделе 22 сформулировано требование передать этот текст в Государственную Думу Российской Федерации. Видимо, для «одобрения». Но на самом деле Госдуме нельзя промолчать.