Дмитрий Ефимов, 27 сентября 2019, 18:49 — REGNUM В прошлый четверг, 19 сентября Европейский Парламент (European Parliament) принял резолюцию «О влиянии исторической памяти на будущее Европы» (Importance of European remembrance for the future of Europe) №2019/2819 (RSP), в которой расставил «окончательные» акценты в своем отношении к роли СССР во Второй мировой войне.

«Воин Красной армии, спаси!». Виктор Корецкий. 1942
«Воин Красной армии, спаси!». Виктор Корецкий. 1942

Учитывая, что поддержку нацистскому третьему Рейху Гитлера оказывали ВСЕ европейские страны, кроме островных — Великобритании и Ирландии, тема переписывания истории для объединенной Европы действительно актуальна. Причем это связано не только желанием приравнять строящийся социализм Советского Союза и национал-социализм фашистской Германии, но и объявить, что именно CCCР был истинным виновником начала самой страшной войны XX-го века.

Следующие за этим утверждением смыслы достаточно ясны: Россия как правопреемница СССР обязана заплатить всем «потерпевшим» странам и вне зависимости от этого исключена из Совбеза ООН и лишена права «вето». Не даром «фиксирующая» часть Резолюции, которая описывает посылы для ее принятия, начинается с пункта «А», который стоит привести полностью:

«В то время как в этом году исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны, что привело к беспрецедентному уровню человеческих страданий и оккупации стран Европы на многие десятилетия».

Главные слова здесь про «многолетнюю оккупацию».

В этом пункте заключается квинтэссенция всей продолжительной работы по переписыванию истории, которая фактически началась с произнесенной 5 марта 1946 года в Фултоне (шт. Миссури, США) речи Черчилля.

Именно тогда он назвал присутствие советских войск в Европе «режимом оккупации», а не её освобождения:

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен «железный занавес». За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать советской сферой, и все они, в той или иной форме, объекты не только советского влияния».

Теперь этот тезис взят на вооружение объединенной Европой с помощью Резолюции о влиянии на будущее исторической памяти.

Надо отметить, что эта Резолюция несет в себе значительное число потенциальных последствий, которые именно в будущем окажут крайне негативное воздействие на социально-политическую обстановку не только в зоне ЕС, но и в самой Европе как континенте.

Анализируя документ, стоит остановиться только на главных моментах, все остальные пытливый читатель найдет в тексте сам.

Документ состоит из трех частей: «обосновательной», в которой приведены юридические основания для ее принятия, которые идут без нумерации простым списком. Затем следует «фиксирующая» часть. В ней приводятся обстоятельства, которые повлияли на подготовку и принятие Резолюции, она пронумерована буквами от «A» до «M». Последняя часть «резюмирующая», в ней содержатся все решения, от 1 до 22-го.

«Обосновательная» часть начинается с декларации о том, что Европейский Парламент при написании Резолюции

«принимает во внимание универсальные принципы прав человека и основополагающих принципов Европейского союза как сообщества, основанного на общих ценностях».

Если про «универсальные права человека» в РФ теперь знают практически всё на опыте Афганистана, Югославии, Ирака, Ливии, Сирии — список «демократизированных» стран можно продолжать долго, то с «общими ценностями» не совсем понятно. Кто и где их определил? Это явно не «христианские ценности», ведь для Европы они теперь не толерантны: нательные кресты запрещены в школах, а «накирховые» — в части портовых городов. Это и не «общечеловеческие ценности», так как слово «общечеловеческие» опущено. Видимо, не покажется смелым предположение, что это общие ценности прошлых союзников Гитлера. В этом контексте все дальнейшие слова становится абсолютно понятными. Привязка России как правопреемницы СССР к вине за начало Второй мировой войны в Европе наблюдается сразу в следующем пункте: в нем упоминается «День памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов», который почему-то отмечается 22 июня, в день нападения фашистской Германии на Советский Союз. Третье посыл сразу начинает искажать действительность, в нем принятие Резолюции обосновывается декларацией Организации Объединенных Наций по правам человека, принятой 10 декабря 1948 года, хотя ее отдельные положения эти права прямо нарушают, например, в части необходимости запрета коммунистической идеологии.

Дальше в «обосновательной» части упоминаются исключительно антироссийские и антисоветские нормативные правовые акты, ставшие результатом длительной работы по переписыванию истории, и построенные в хронологическом порядке. Вот их перечень, который говорит сам за себя:

• Резолюция 1481 Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 26 января 2006 года о необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов;

• Пражская декларация о европейской совести и коммунизме, принятая 3 июня 2008 года;

• Декларация о провозглашении 23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма, принятая 23 сентября 2008 года;

• Резолюция Европарламента от 2 апреля 2009 года о европейской совести и тоталитаризме;

• Доклад Еврокомиссии от 22 декабря 2010 года про память о преступлениях, совершенных тоталитарными режимами в Европе COM (2010) 0783;

• Выводы Совета Европы от 9−10 июня 2011 в память о преступлениях, совершенных тоталитарными режимами в Европе;

• Варшавская декларация от 23 августа 2011 про Европейский день памяти жертв тоталитарных режимов;

• Совместные заявления представителей правительств государств-членов ЕС от 23 августа 2018 года о почтении памяти жертв коммунизма;

• Резолюции и декларации о преступлениях тоталитарных коммунистических режимов, принятых в ряде национальных парламентов.

В «фиксирующей» части все начинается с пункта «А». Он и его связь с фултонской речью Черчилля была описана выше.

В пункте «В» определяются виновники новые виновники начала Второй мировой войны. Это «коммунистический Советский Союз и нацистская Германия», которые обвиняются в подписании Договора о ненападении «с секретными частями», которое «проложило путь для начала Второй мировой войны». Убеждать Европу в том, что историю этой войны стоит отсчитывать с «Мюнхенского сговора» 1938 года и прочих пактов о ненападении, заключенных Германией со всеми крупными игроками того времени на европейской арене еще до пакта Молотова-Риббентропа не стоит — всё равно не услышат. Кстати, не зря же документы по прилету заместителя Гитлера «по партии «Рудольфа Гесса в Великобританию 10 мая 1941 года уже после начала войны с проектом очередного «сговора», в 2017 году вместо обязательного рассекречивания были снова закрыты на 30 лет. Как говорят, в них находятся черновики договоренностей о сотрудничестве Великобритании и Германии в войне против СССР.

Пункт «C» рассказывает о «прямых следствиях» российско-германских соглашений: «сначала Гитлер захватил Польшу, потом в нее вошел Сталин» и «это стало беспрецедентной трагедией для польского народа». При этом начисто забывается о том, что к моменту входа войск СССР, польское правительство уже расположившееся в Лондоне, призвало свои воинские части не оказывать нашим войскам никакого сопротивления. Остальные «следствия» пакта — война с Финляндией 1939−1940 годов, присоединение к СССР нынешних Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии объявляются актами агрессии.

Точно в такой же канве пункт «D» заявляет, что после окончания войны «другие европейские страны оставались под диктатурами». Корень зла, по мнению авторов Резолюции, кроется в том, что «некоторые <страны Европы, см. Черчилля> остались под непосредственной советской оккупацией или влиянием, были в течение полувека по-прежнему лишены свободы, суверенитета, достоинства, прав человека и возможностей социально-экономического развития». Похоже на полный «набор» грехов для принятия серьезных международных санкций.

Какие они должны быть, говорится в пункте «E». Вкратце: «есть настоятельная необходимость повышения информированности <Европы>, проводить моральные оценки и юридические расследования о преступления сталинизма». Понятно, что здесь имеется ввиду новый международный суд над Россией.

В разделе «G» делается одна из главных «оговорок» Резолюции: в нем утверждается, что Вторая мировая война и нацистская идеология привели «к Холокосту и возникновению тоталитарных коммунистических … режимов». Фактически это — обвинение России в соучастии в Холокосте, который на самом деле велся в странах Европы не столько нацистами из СС, сколько их «добровольными помощниками» типа бандеровцев.

В пункте «I», где говорится о необходимости «европамяти», приоритеты расставляются уже в другой последовательности. На первом месте среди «еврозла» теперь стоит СССР: Европе просто необходима память «о совместном европейском наследии преступлений, совершенных коммунистами <1 место>, нацистской <2 место> и другими диктатурами <3 место>».

Особо интересен пункт «K» в котором «подсвечиваются» реальные опасения современной Европы. Он завершается ключевой фразой, объясняющей, зачем вообще Европарламенту понадобилась эта «забота»: «…в настоящее время продвигает мнение, что Польша, страны Балтии и Запада есть истинные зачинщики Второй мировой войны». Именно эта правда страшна для ЕС, именно с ней им приходится бороться. При этом, согласно, пункта «M» главным пропагандистами такой точки зрения являются «радикальные, расистские и ксенофобские группы и политические партии, <виновные> в разжигании ненависти и насилия в обществе».

Именно отсюда можно сделать вывод, что Резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 года №№2019/2819 (RSP) фактически открывает сезон новой «охоты на ведьм». Причем именно на территории ЕС. Этот документ — основа механизма по борьбе с собственным инакомыслием, для этого пересмотр результатов Второй мировой войны в Европе — только повод. Документ можно представить как этакую юридическую «кочанную капусту», из листов-смыслов которой, снимаемых постепенно, собираются «жарить» «евроголубцы». Причем «начинка» каждого из них замешивается отдельно, но на российском «мясе».

В «резюмирующей» части Резолюции:

В разделе 2 прямо утверждается, что зачинщиками Второй мировой войны в Европе стали «два тоталитарных режима ставили совместную цель разделить Европу на две зоны влияния».

В 3-м разделе объявляется, что «нацистский и коммунистический режимы совершали массовые убийства, геноцид и депортации людей», решительно осуждаются «акты агрессии, преступления против человечности и массовых нарушений прав человека, совершенные нацистским, коммунистическими и другими тоталитарными режимами», которые (sic!) «напоминают ужасные преступления Холокоста».

Раздел 4 утверждает, что «не может быть никакого примирения без памяти, и вновь обретенной единой позиции в отношении всех тоталитарных режимов, независимо от идеологического фона».

В разделе 5 полностью определяются будущие действия участников Объединенной Европы. Он «призывает все государства-члены ЕС, сделать четкую и принципиальную оценку преступлений и актов агрессии, совершенной тоталитарными коммунистическими режимами и нацистским режимом».

В 7-м разделе «осуждается исторический ревизионизм и прославление нацистских пособников в некоторых государствах-членах ЕС». Сначала кажется, что это объективно, однако через несколько мгновений читателю приходит мысль о том, что вряд ли следующая фраза относится к Литве, Латвии и Эстонии. Ее настоящие цели — Венгрия и Чехословакия, Сербия и Словакия: «ЕС обеспокоен сообщениями, что в некоторых государствах-членах наблюдаются элементы сговора между политическими лидерами, политическими партиями и правоохранительными органами с развивающимися радикальными, расистскими и ксенофобскими движениями». Дальше следуют призыв бороться с этим «кто как сможет» — это и есть «ключик от «новой инквизиции».

Раздел 8 конкретно детерминирует действия по переписыванию истории в сфере образования, он призывает включить: «анализ последствий действий тоталитарных режимов в учебные программы и учебники всех школ в странах ЕС». Одновременно день 23 августа объявляется «Европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов», который «надо использовать для воспитания молодежи». О молодом поколении говорится и в разделе 10.

А вот 11-й лишает Россию своего героя, еврея по национальности Александра Печёрского, устроившего единственное успешное восстание в концлагере нацистов. Это случилось в лагере смерти «Собибор» 14 октября 1943 года. Зато Резолюция объявляет «еврогероем» польского ротмистра Армии Крайовой Витольда Пилецкого, впоследствии расстрелянного в 1948 году за шпионаж в пользу Великобритании властями ПНР. По мнению авторов документа, он «организовал восстание в лагере Освенцим» 25 мая и этот день объявляется «Международным Днем Героев борьбы с тоталитаризмом». На самом деле это «фейковая» дата: в Освенциме никогда не было восстания. Был только легкий побег «вольного зека» Пилецкого и двух его коллег: за территорией лагеря она разоружили охрану и бежали из пекарни. Причем случилось это не в мае, а на месяц раньше — в ночь с 26 на 27 апреля 1943 года.

Раздел 12 определяет исполнителя по идеологической и финансовой поддержке Резолюции. Этим будет заниматься некая «Платформа европейской памяти и совести», которая будет целевым образом финансироваться странами ЕС. Это очень интересно, но механизм этого финансирования почему-то не раскрыт.

Раздел 13 расширяет ареал действий ЕС по «поощрению и защите демократии, уважению прав человека и верховенство закона». Теперь Евросоюз может делать это «не только внутри, но и за пределами Европейского Союза». Как говорится в известной рекламе: «Теперь мы идем к Вам!».

А вот 14-й оставляет открытым путь в ЕС для Грузии и Украины: возможность вступить в ЕС «должна оставаться открытой для других европейских стран, как это предусмотрено в статье 49 TEU».

16-й раздел декларирует, что Россия ведет против Европы информационную войну. Это настолько сильно перекликается с откровением президента Украины Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября: «Россия ведет в центре Европы войну с Украиной», что диву даешься.

Дальше идут более конкретные темы: 17-й готовит почву для запрещения советской символики во всей Европе:

«<Европарламент> выражает обеспокоенность в связи с продолжающимся использованием символов тоталитарных режимов». А раздел 18 ведет к полному сносу памятников героям Великой Отечественной войны по всей Европе: «дальнейшее существование в общественных местах, в некоторых государствах-членах памятников и мемориалов (парки, скверы, улицы и т.д.), прославляющих тоталитарные режимы, которые прокладывает путь к искажению исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для распространения тоталитарной политической системы невозможно».

В разделах 19−21 определяются цели, задачи и объекты «борьбы за демократию» внутри ЕС. Это все инакомыслящие, с которыми надо «обеспечивать борьбу за более справедливый мир, создание открытых и толерантных обществ и общин», в интересах «этнических, религиозных и сексуальных меньшинств». Эта резюмирующая фраза задает главный тренд развития европейского общества — его дальнейшую атомизацию.

Вот такой стратегический план появился у наших «евроколлег». Кстати, в разделе 22 сформулировано требование передать этот текст в Государственную Думу Российской Федерации. Видимо, для «одобрения». Но на самом деле Госдуме нельзя промолчать.