Мадрид, , 18:39 — REGNUM Партии сторонников независимости Каталонии использовали парламент региона, чтобы поддержать членов Комитетов по защите республики (CDR), арестованных за планирование террористических актов, сообщает сегодня, 27 сентября, испанское издание El Mundo. Парламентарии попросили освободить задержанных и публично возложили вину за произошедшее на силы правопорядка, осуществлявшие операцию.

Кроме того, каталонский законодательный орган принял резолюцию, отстаивающую вывод из Каталонии сотрудников Гражданской гвардии на основании того, что они «запугивают гражданское общество и подавляют выражения протеста под предлогом борьбы с терроризмом». За документ проголосовали члены партий JxCat, ERC и la CUP, депутаты из Barcelona en Comú воздержались. Сторонники каталонской независимости охарактеризовали вооруженные силы полиции как институт политического характера, занимающийся преследованием определенных «политических и социальных групп».

Резолюция о Гражданской гвардии была принята в последний день Общих политических дебатов в Каталонии. На них также был утвержден документ, намечающий реакцию сторонников независимости на предполагаемый обвинительный приговор Верховного суда в отношении 12 политиков, организовавших референдум 1 октября 2017 года. Парламент Каталонии решил, что в этом случае он будет требовать амнистии для осужденных, заявляя о праве региона на самоопределение. Это предложение тоже было принято благодаря голосам JxCat, ERC, la CUP и тому, что партия Ады Колау воздержалась.