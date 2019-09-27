Москва, , 18:29 — REGNUM Глава Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин назвал «бессмысленным и недостойным» решение США ввести санкции в отношении первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.

«Рассматриваем данный шаг как проявление бессилия Белого дома сломить волю народа Кубы, как и народа Венесуэлы, навязать им свой взгляд на современный мир и латиноамериканский регион в духе «доктрины Монро», — приводит комментарий дипломата пресс-служба МИД России.

Щетинин добавил, что санкции против Кастро выглядят как «личная месть неоспоримому лидеру и моральному авторитету для государств, отстаивающих свою национальную независимость, суверенитет и самобытность».

«Это то, за что в порядочном обществе должно быть стыдно», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, Соединённые Штаты 26 сентября ввели санкции против Рауля Кастро, обвинив его в «поддержке режима Николаса Мадуро» и причастности к грубым нарушениям прав человека в Венесуэле.

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