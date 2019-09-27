Мурманск, , 18:27 — REGNUM В Мурманске состоялась церемония инаугурации избранного губернатора. Как сообщает B-port, вступая в должность, Андрей Чибис принёс жителям Мурманской области присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Мурманской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области», — произнёс слова присяги Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис о выборах держал уверенную победу на выборах 8 сентября 2019 года, за него отдали голоса более набрав 60% избирателей.

Сразу после инаугурации Telegram-каналы сообщили, что Андрей Чибис принял решение об увольнении вице-губернатора Зои Санджиевой и министра экологии и природных ресурсов Дмитрия Руусалепа.