Москва, , 18:14 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, обвинившей Москву в причастности к скандалу вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — приводится комментарий Захаровой в официальном Telegram-канале МИД России.

Ранее сегодня Нэнси Пелоси при обсуждении опубликованной Белым домом стенограммы переговоров Трампа и Зеленского в эфире телеканала MSNBC заявила, что российская сторона может быть причастной к скандалу вокруг этого.

«Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому свою руку», — сказала она.

Напомним, что Пелоси инициировала процедуру импичмента Трампу после появления в СМИ некоторых подробностей о его беседе с Зеленским. Утверждалось, что глава Белого дома якобы оказывал давление на украинского коллегу с целью заставить его выдать компромат на Джозефа Байдена — своего потенциального конкурента от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

Опубликованная после этого стенограмма была изучена министерством юстиции США, которое не нашло в ней признаков нарушения национального законодательства и закрыло дело.

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