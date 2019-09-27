Москва, , 18:09 — REGNUM Сторонники президента США Дональда Трампа, видимо, получили доказательства того, что Демократическая партия просила компромат на его соратников от украинских властей. Об этом 27 сентября заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Украина вмешивалась (в выборы президента США — прим. ИА REGNUM). Компромат на Манафорта, начальника предвыборного штаба Трампа был передан в августе 2016 года. После этого рейтинг Трампа упал настолько, что от него временно отстали, и он выиграл. Теперь, видимо, они получили доказательства, что демократы этот компромат просили. Как вытерли ноги об Украину! Если бы они хотели опубликовать материалы конфиденциального разговора, то они бы снеслись с Украиной, замазали бы всё, что касалось США и Украины, а если бы демократы попросили полный текст, то пригласили бы их и показали за закрытыми дверями, — сказал Платошкин. — Но они вытерли о Зеленского ноги. За что боролись, на то и напоролись».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Противники Трампа пытаются использовать этот разговор как повод для организации импичмента главы Белого дома. Между тем спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что к этому скандалу причастна Россия.

Читайте ранее в этом сюжете: Истерию вокруг переговоров Трампа и Зеленского раздувает клан Клинтонов?