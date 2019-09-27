Ставрополь, , 18:41 — REGNUM Бывший полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов назначен сенатором от Ставрополья. Соответствующее постановление глава региона Владимир Владимиров подписал 27 сентября.

«Полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя от правительства Ставропольского края на срок полномочий губернатора Владимира Владимирова наделен Сергей Меликов», — сообщает официальный сайт главы региона.

Этим же постановлением полномочия сенатора сняты с предыдущего члена Совета Федерации от Ставрополья Михаила Афанасова.

Сергею Меликову 54 года. Родился он в подмосковном городе Орехово-Зуево. Большую часть своей трудовой биографии, с 1986 по 2014 год, он проработал в органах внутренних дел, в последние годы занимал должность первого заместителя начальника главного штаба внутренних войск МВД России. Был уволен с военной службы 12 мая 2014 года в звании генерал-лейтенанта.

Сразу же после увольнения Меликов был назначен полномочным представителем президента России в СКФО. Спустя два года, 28 июля 2016 года, он был освобождён от должности полпреда и назначен первым заместителем директора — главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ (Росгвардии).

Указом президента от 26 августа 2016 года ему было присвоено воинское звание «генерал-полковник».

Читайте также: Правительство Ставропольского края сложило свои полномочия