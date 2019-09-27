Нью-Йорк, США, , 18:00 — REGNUM В Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, сообщает 27 сентября агентство RT.

Ранее Лавров и Помпео встречались в Сочи в мае 2019 года.

Напомним, встреча проходит на фоне очередных недружественных действий Вашингтона в отношении Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Минфин США ввёл санкции против трех граждан РФ, руководивших доставкой в Сирию авиационного горючего для российских военных, помогающих сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами.

Кроме того, власти США не выдали визы некоторым членам делегации РФ, направлявшейся на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, объясняя это «техническими проблемами».

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