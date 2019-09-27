Ростов-на-Дону, 27 сентября 2019, 17:56 — REGNUM В Республике Крым активизировали работу организации, распространяющие экстремистскую идеологию. Об этом 27 сентября заявил на заседании совета при полпреде полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в 2018 году в Крыму задержали больше 120 человек, причастных к терроризму и экстремизму.
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