Ростов-на-Дону, , 17:56 — REGNUM В Республике Крым активизировали работу организации, распространяющие экстремистскую идеологию. Об этом 27 сентября заявил на заседании совета при полпреде полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

«Особую тревогу вызывает распространение среди молодёжи агрессивных националистических настроений, идей религиозного и политического экстремизма. Это, в том числе, активизация деятельности организаций, представляющих так называемые «новые религии». Как правило, это тоталитарные секты, вербующие своих сторонников в молодёжной среде», — отметил Устинов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в 2018 году в Крыму задержали больше 120 человек, причастных к терроризму и экстремизму.

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