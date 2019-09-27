Ереван, 27 сентября 2019, 17:54 — REGNUM Смерть Айка Арутюняна лишила суд по «делу Кочаряна» весьма важного свидетеля. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.
В ночь на 24 сентября в его доме в Бжни с огнестрельным ранением в голову было обнаружено тело экс-начальника Полиции Айка Арутюняна. На месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие и гильза. По словам пресс-секретаря Следственного комитета Наиры Арутюнян, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 110 («Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз») УК РА.
По оценкам Сафаряна, по итогам ожидающегося допроса и очной ставки с Кочаряном Арутюняну пришлось либо взять всю вину на себя, либо подтвердить собственные прежние письменные показания. Еще одним важным свидетелем, согласно аналитику, является Гегам Петросян, также давший показания в парламенте и ССС. И связующим звеном между этими двумя плоскостями был именно Арутюнян.