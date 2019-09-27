Ереван, , 17:54 — REGNUM Смерть Айка Арутюняна лишила суд по «делу Кочаряна» весьма важного свидетеля. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

В ночь на 24 сентября в его доме в Бжни с огнестрельным ранением в голову было обнаружено тело экс-начальника Полиции Айка Арутюняна. На месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие и гильза. По словам пресс-секретаря Следственного комитета Наиры Арутюнян, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 110 («Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз») УК РА.

«Арутюнян, по словам генпрокурора, должен был явиться в суд для очной ставки с Кочаряном и допроса. На заседании суда 17 сентября Кочарян в числе четырех лиц с которыми он обсуждал в 2008-м тайный приказ 0038 и режим чрезвычайного положения назвал и имя Арутюняна. Именно Арутюнян командовал действиями полиции утром 1 марта о чем, по собственным словам в суде, парламенте и Специальной следственной службе, четко информировал Роберта Кочаряна», — сказал он в интервью «Арминфо».

По оценкам Сафаряна, по итогам ожидающегося допроса и очной ставки с Кочаряном Арутюняну пришлось либо взять всю вину на себя, либо подтвердить собственные прежние письменные показания. Еще одним важным свидетелем, согласно аналитику, является Гегам Петросян, также давший показания в парламенте и ССС. И связующим звеном между этими двумя плоскостями был именно Арутюнян.

«Не претендуя на степень юридической осведомленности адвокатов и стороны обвинения, тем не менее, думаю, что во всех случаях следствие и суд обладают удовлетворительным объемом показаний, данных покойным Арутюняном. Показаниями достоверность которых до сего дня под сомнение не ставилась. В этом свете, не думаю, что смерть Арутюняна заведет следствие и суд в тупик, хотя понятно, что, как минимум, на очной ставке и допросе и могли всплыть новые интересные подробности», — подытожил Сафарян.