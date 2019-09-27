Душанбе, , 17:54 — REGNUM Президент Таджикстана, председатель Народной демократической партии страны (НДПТ) Эмомали Рахмон сегодня, 27 сентября, призвал однопартийцев подготовиться и провести выборы депутатов в Маджлиси Оли (парламент) и местные маджлисы народных депутатов.

Выступая на заседании Центрального исполнительного комитета партии, глава государства назвал проведение выборов одним из приоритетных вопросов партии. Выборы, подчеркнул он, должны пройти «в рамках закона, открыто и прозрачно, в соответствии с демократическими нормами».

Эмомали Рахмон также поделился с однопартийцами мнением по поводу встречи избирательной кампании. Несмотря на то, что «позиция НДПТ в обществе общеизвестна», президент порекомендовал приложить больше усилий для удовлетворения потребностей населения и призвал насытить рынки продуктами, нормализовать цены, обеспечить таджикистанцев электричеством и теплом, а также решить другие социальные проблемы.

Кроме того, Рахмон подчеркнул необходимость выдвижения достойных кандидатов: «Конечно, в рядах НДПТ таких людей много, мы должны выбрать лучших на пять лет, тем самым осуществить процесс разработки законов, которые будут способствовать развитию нашей любимой страны — независимого Таджикистана».

Напомним, что парламентские выборы в Таджикистане должны состояться в Таджикистане весной 2020 года.