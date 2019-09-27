Ростов-на-Дону, , 17:53 — REGNUM В Крыму недофинансировали 80 миллионов рублей на мероприятия в сфере противодействия экстремизму. Об 27 сентября заявил на заседании совета при полномочном представителе президента России в Южном федеральном округе полпред Владимир Устинов.

«В Республике Крым допущено недофинансирование запланированных госпрограммами средств на исполнение мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму на сумму около 80 млн рублей», — отметил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что лидеры крымскотатарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинские националисты способствует росту террористических и экстремистских преступлений на территории российского полуострова.

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