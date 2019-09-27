Душанбе, , 17:47 — REGNUM В Душанбе 9 октября в Национальной библиотеке состоится первый в Таджикистане республиканский форум женщин, сообщает пресс-служба Комитета по делам молодёжи и спорта Таджикистана.

Отмечается, что мероприятие будет проходить под патронажем дочери главы государства Озоды Рахмон, которая ранее получила статус посла международной организации «Женщины — политические лидеры».

Предполагается, что в мероприятии будут участвовать молодые женщины, работающие в министерствах и ведомствах Таджикистана, активистки и известные женщины страны. Они обсудят различные аспекты социально-экономической, культурной и научной жизни таджикской женщины.

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