Бишкек, , 17:45 — REGNUM В январе — августе 2019 года на имя президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова поступило 10 126 письменных, обращений от граждан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Больше всего письменных обращений поступило от жителей столицы — 3 000. На втором месте оказалась Чуйская область — 1 267 обращений. А на третьем расположилась Джалал-Абадская область — 959 обращений.

Затем следуют Иссык-Кульская область — 549 обращений, Ошская область — 547 обращений, город Ош — 402 обращения и Баткенская область — 385 обращений. Замыкают список Нарынская область — 298 обращений и Таласская область — 138 обращений. Из других стран поступило 181 обращение.

Наиболее часто киргизстанцы обращались к президенту с вопросами и просьбами, касающимися деятельности судебных и правоохранительных органов — 3375 обращений, работы исполнительной власти — 2 043 обращений, функционирования органов местной власти и местного самоуправления — 1 013 обращений.

Также обращения граждан к главе государства затрагивали вопросы госнаград, приема в гражданство и помилования — 355 случаев, обороны, границ, национальной безопасности и внешней политики — 240 случаев.

Из поступивших на имя президента обращений были взяты на контроль — 6 228, исполнены в срок — 5643 и находятся на стадии исполнения — 585. Еще 1 498 обращений переданы на рассмотрение в судебные, правоохранительные и другие государственные органы.