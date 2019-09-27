Москва, , 17:21 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился в Москве с послом Йеменской Республики Ахмедом Аль-Вахейши, сообщает 27 сентября пресс-служба МИД РФ.

Встреча состоялась по инициативе йеменской стороны.

Темой встречи стала ситуация в Йемене и отношения двух стран.

Михаил Богданов и Ахмед Аль-Вахейши обменялись мнениями по гуманитарной составляющей обстановки в Йемене.

«В ходе состоявшейся беседы был проведен обмен мнениями по складывающейся в Йемене ситуации с акцентом на ее гуманитарное измерение», — указано в тексте комментария, размещённого на официальном сайте МИД России.

Напомним, в Йемене продолжается вооруженный конфликт, одну из сторон которого напрямую поддерживает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией.

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