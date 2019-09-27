Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Россия причастна к скандалу, возникшему вокруг переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила 27 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

Об этом Пелоси заявила в ходе обсуждения вопроса о вмешательстве зарубежных стран в американские выборы. При этом речь зашла о телефонных переговорах Трампа и Зеленского, расшифровку которых опубликовал Белый дом.

«Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому свою руку», — заявила Пелоси о скандале вокруг этого разговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского в ответ на обвинения политических противников Трампа в оказании давления на украинского президента с целью заставить его выдать компромат на Джо Байдена, имеющего шансы составить Трампу конкуренцию на президентских выборах.

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