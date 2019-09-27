Брянск, , 16:47 — REGNUM По итогам единого дня голосования 8 сентября 2019 года в Брянский городской совет народных депутатов избрали 32 представителя: 26 мужчин и шесть женщин. Средний возраст депутатов 46 лет, при этом самому возрастному депутату более 70, а троим народным избранникам ещё нет 30 лет. Статистические данные опубликовала 27 сентября пресс-служба совета после первого заседания нового созыва.

По результатам выборов в состав городского совета вошли 25 представителей «Единой России», три человека — от ЛДПР, два — от КПРФ, по одному депутату от «Справедливой России» и «Гражданской Платформы». Среди депутатов на момент избрания были 18 представителей малого и среднего бизнеса, один педагог, четыре медика, шесть служащих государственных и муниципальных учреждений, один работник охраны, один пенсионер и один временно не работающий.

Депутаты приступили к работе после признания полномочий, решили кадровые вопросы. Половина избрана по одномандатным избирательным округам, 16 прошли по партийным спискам.