Саратов, , 16:38 — REGNUM Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рабочем поселке Романовка осмотрели строительную площадку бассейна рядом со школой имени И.В.Серещенко.

Напомним, о необходимости этого спортивного объекта заявили тренеры и преподаватели во время встречи с Вячеславом Володиным в сентябре 2018 года. Тогда в районе в рамках благотворительного проекта Председателя Госдумы был построен спорткомплекс открытого типа на пришкольной территории.

Вячеслава Володина проинформировали, что в новом спортивном сооружении одновременно смогут заниматься плаванием 48 человек.

Чаша бассейна спроектирована на четыре дорожки по 25 метров. В настоящее время на объекте завершены работы по обустройству фундамента, ведется устройство чаши, выполняется обшивка каркаса здания. Планируется открыть бассейн до конца 2019 года.

Степень готовности объекта вызвала критику со стороны спикера ГД. Он обратил внимание, что скоро наступит минусовая температура, при которой нельзя вести большую часть работ.

«Благоустройство нужно закончить при положительных температурах», — подчеркнул губернатор.

Представитель подрядной организации пояснил, что до 15 октября они закроют контур здания, до 20 октября должны завершить благоустройство, а к 8 декабря — крытый переход в школу.

Спикер Государственной Думы предложил внести подрядчика в чёрный список, если тот не исполнит обещание.

Школа имени И.В.Серещенко является единственным образовательным учреждением в рабочем поселке Романовка.

В ней обучается порядка 600 учеников.