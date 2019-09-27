Екатеринбург, , 16:42 — REGNUM Сопровождающие ветеранов Великой Отечественной войны свердловчане получат льготы на проезд в общественном пригородном и междугороднем транспорте в дни празднования 75-летия Дня Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Льготы на проезд будут действовать с 3 по 12 мая 2020 года на одного сопровождающего. Постановление об этом принято на заседании регионального правительства.

«Свердловчане смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, следующим по междугородним маршрутам, и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении», — уточнили в департаменте.

Отметим, что, по данным министерства социальной политики Свердловской области, данными льготами смогут воспользоваться более 3,7 тыс. человек.

Напомним, что для ветеранов Великой Отечественной войны бесплатный проезд по территории Среднего Урала установлен на законодательном уровне.