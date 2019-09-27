Париж, , 16:10 — REGNUM Дебаты по вопросу миграции, которые были запланированы на понедельник, 30 сентября, в Национальной ассамблеи Франции и в среду, 2 октября, в Сенате, были перенесены на 7 и 9 октября соответственно, сообщает Le Figaro.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно источнику в парламенте, дебаты пройдут в Бурбонском и Люксембургском дворцах в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, дебаты по вопросу миграции были отложены в связи со смертью экс-президента Франции Жака Ширака. Понедельник, 30 сентября, объявлен днем траура.

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