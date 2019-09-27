Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM ЛДПР — партия, которая пытается заработать очки на «жареных» фактах. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя новость о возможном трудоустройстве звезды Playboy в администрацию Ростова-на-Дону.

Напомним, звезде Playboy Марии Лиман предложили возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону. Ростовчанка получила предложение от ЛДПР, которая планировала выдвинуть на пост сити-менеджера своего кандидата.

«Это показатель деградации ЛДПР. Предложение сделано в стиле Владимира Жириновского для пиара. Я считаю, что партия тем самым хочет набрать очки, при этом реальных дел нет», — высказал мнение Косинов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сегодня, 27 сентября, истекает срок подачи заявок от кандидатов на пост главы муниципальной администрации. Однако среди претендентов на руководящий пост представителя ЛДПР пока нет.

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