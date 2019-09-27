Вильнюс, , 16:08 — REGNUM

Глава литовского парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас сегодня, 27 сентября, во время первого заседания комиссии заявил, что всё расследование пройдёт для журналистов в закрытом режиме, а члены комиссии не должны давать комментарии журналистам о его ходе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гайжаускас при этом сослался на закон, который ограничивает предоставление информации подобных расследований. Ранее он также говорил, что у спецслужб страны будет запрошен целый массив секретных документов о действиях России в Литве.

Читайте также: Парламент Литвы узаконил расследование «о российском влиянии» на политику

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в разрешении для работы с секретной информацией почти два года назад было отказано депутату парламента от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирине Розовой, которую ДГБ подозревает в тесных связях с российскими дипломатами, многие из которых, как утверждает ДГБ, являются российскими разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием. Поднявшийся скандал стал поводом для проведения масштабного расследования о якобы влиянии России на Литву.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия Сейма Литвы не будет рассматривать импичмент Розовой