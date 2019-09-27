Ташкент, , 16:04 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с заместителем спикера Законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Бори Алихановым представила в ходе саммита ООН по климатическим действиям информацию о выполнении страной положений Парижского соглашения, сообщает МИД Узбекистана.

В работе саммита приняли участие главы государств и правительств более 60 стран, а также руководители ряда международных организаций.

Узбекистан также проинформировал участников форума о Стратегии перехода к «зеленой экономике», которая направлена на последовательную модернизацию промышленности, повышение энергоэффективности и энергосбережения в ключевых секторах экономики, развитие возобновляемых источников энергии.

В частности, в июле текущего года в Узбекистане принят закон «Об использовании возобновляемых источников энергии», который к 2025 году предусматривает доведение доли возобновляемых источников энергии в структуре генерирующих энергетических мощностей до 20%.

Также с 2010 по 2016 год выбросы углекислого газа от сжигания топлива в Узбекистане снизились с 97,6 миллиона тонн до 85,3 миллиона тонн, и, при прогнозе роста выбросов парниковых газов к 2030 году на 60% от современного уровня из-за высоких темпов развития экономики и быстрого роста ВВП, республика превысит уровень 10% снижения углеродоемкости ВВП к 2030 году, что соответствует принятым обязательствам Узбекистана.

В ходе саммита Генсек ООН предложил сократить эмиссию парниковых газов, прекратить субсидирование энергодобывающей промышленности и перейти с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, ввести налоги на углероды, а также изменить способы ведения бизнеса с переходом на «зеленую экономику». Генсек ООН напомнил, что государства-участники Парижского соглашения по климату обязались удержать повышение температуры в пределах 2-х градусов, а желательно 1,5 градуса Цельсия.