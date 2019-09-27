Киев, , 15:47 — REGNUM Украинский журналист Сергей Андрушко, который попытался задать вопрос президенту страны Владимиру Зеленскому, получил жёсткий отпор со стороны пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

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На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, как Мендель и охранники Зеленского грубо отталкивают представителя СМИ.

https://www.facebook.com/photo.php

«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!» — возмутился Ткач.

Журналист уверен, что президент должен начинать с себя и на своём примере показывать, как надо относиться к СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай обращения с представителями прессы произошёл и в бытность президента Украины Петра Порошенко. Охранник тогдашнего украинского лидера оттолкнул журналиста телеканала «Россия 1», пытавшегося задать вопрос действующему главе государства на полях Мюнхенской конференции по безопасности. При этом сам Порошенко заявил сотруднику телеканала о том, что он не намерен разговаривать с представителями российских телеканалов, пока те «не извинятся перед Украиной».