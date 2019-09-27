Берлин, , 15:45 — REGNUM Вещательная корпорация Deutsche Welle при необходимости получит поддержку со стороны МИД Германии. Об этом заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Райнер Бройль на брифинге 27 сентября.

Он отметил, что в Берлине верят в редакционную независимость «Немецкой волны» и готовы её поддержать. МИД обещает обсудить с корпорацией сиуацию, возникшую из-за её работы в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты полагают, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle призывала российских граждан к протестным действиям, что является попыткой вмешательства во внутренние дела РФ. Госдума намерена обратиться в россйиский МИД РФ, телерадиокомпания была лишена аккредитации.

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