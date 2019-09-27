Приштина, , 15:46 — REGNUM По сообщению Сербского списка (политической группы и партии, представляющей интересы сербской общины в Косово), косовская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Косово (РТК) отказалась транслировать предвыборный ролик партии. Причиной тому, как отмечают в компании, стала фраза в видео: «Когда зовет Сербия, я отдаю свой голос». По словам представителей Радио и телевидения Косово, ролик с подобными выражениями не может транслироваться по телевидению республики. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

В сообщении Сербского списка отмечено, что представители РТК потребовали заменить фразу, на «когда зовет Косово, я отдаю свой голос». Партия, в свою очередь, отказалась заменить фразу.

«Сербский список, как следует из его названия, является политической организацией, которая объединяет сербов Косово и Метохии, лояльных к их государству Сербия. Мы голосуем на выборах 6 октября при поддержке нашего государства Сербия. Без этой поддержки мы бы не приняли участие на выборах», добавлено в заявлении партии.

Сербский список принимает участие в парламентских выборах в Косово 6 октября.