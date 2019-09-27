Тула, , 15:44 — REGNUM Рабочую встречу с Послом Финляндии в России Микко Хаутала провел губернатор Тульской области Алексей Дюмин 27 сентября. Встреча состоялась в рамках XX Российско-Финляндского культурного форума, стартовавшего в Туле, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Встреча губернатора Тульской области с Послом Финляндии в России Управление пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин, открывая встречу, отметил, что юбилейный форум посвящен 75-летию установления добрососедских отношений между Россией и Финляндией, добавив, что и в наши дни, как отметил президент России Владимир Путин, российско-финляндские гуманитарные контакты активно расширяются. Глава региона также сообщил, что за прошлый, 2018, год внешнеторговый оборот между Тульской областью и Финляндской Республикой вырос по сравнению с предыдущим почти на 11% и достиг 28 млн долларов. Объем экспорта товаров вырос почти на 34%. За первое полугодие 2019 года товарооборот составил 30 млн долларов, увеличившись в два раза, экспорт вырос на 255%.

«Нам есть, что предложить нашим партнёрам из Финляндии. Выгодные условия для инвестирования в новые производства, сельскохозяйственную переработку, туристический обмен, сотрудничество в других сферах. Тульский край — это не только оружейная столица. Это земля, где изготавливают самовары, выпекают тульские пряники, угощают вкусной белёвской пастилой», — сказал Алексей Дюмин.

Микко Хаутала, в свою очередь, отметил, что отношения двух стран продолжают активно развиваться, подчеркнув, что Финляндия считает Россию ключевым партнером. Сегодня в России. привел данные посол, работает около тысячи финских компаний. За прошлый год Финляндия выдала гражданам РФ около 700 тыс. шенгенских виз.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества Финляндии и Тульской области в сферах промышленности, сельского хозяйства, культуры и туризма.