Киев, , 15:43 — REGNUM Проект закона о вводе рынка сельскохозяйственных земель, который разработан правительством Украины, грозит референдумами по отделению приграничных регионов к соседним государствам. Об этом 27 сентября в Киеве на «круглом столе» с аграриями заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иностранцам и крупным иностранным агрохолдингам, которые имеют олигархическое происхождение, будет продано 72% территории Украины. А если, к примеру, на границах Украины земля будет продана гражданам, которые будут иметь двойное, тройное гражданство? А вы знаете, что по всем границам Украины, на западе, на востоке и на юге и севере, идет массовая выдача паспортов соседних государств украинцам. Если такие граждане Украины смогут приобрести землю на сотни тысяч гектаров по границам Украины, то следующим шагом могут стать референдумы по отделению территорий Украины и присоединения их к соседним государствам, которые сегодня не скрывают намерения забрать куски Украины», — сказала Тимошенко.

Кроме того, она выразила опасение, что иностранные холдинги могут оставить население Украины без продовольствия.

«Если Украина примет этот закон, нужно честно сказать, что Украина уже не построит фермерского уклада аграрного сектора Украины, в том числе не построит аграрный сектор, который базируется на малых и средних сельхозпроизводителях… Тогда мы будем иметь большие олигархические монопольные образования как в Бразилии и Аргентине, которые, по сути, будут владеть территорией Украины. Мы, имея самые плодородные земли, можем пойти по пути Аргентины и оставить свое население без продовольствия, потому что никто не запретит крупным, в том числе иностранным собственникам, вывозить готовую продукцию за пределы Украины в виде сырья. Они будут вывозить сырье и перерабатывать его в своих странах. А мы так и останемся сырьевым придатком развитых стран мира», — опасается Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины подало на рассмотрение Верховной рады первый проект закона о вводе рынка сельскохозяйственных земель. При этом правительство хочет разрешить скупать землю юридическим лицам, что позволит иностранным компаниям скупить украинские черноземы. Премьер обещает ввести рынок земли с 1 октября 2020 года.