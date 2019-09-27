Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM Звезде Playboy Марии Лиман предложили возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону. Ростовчанка получила предложение от ЛДПР, которая планировала выдвинуть на пост сити-менеджера своего кандидата.

«Не так давно я получила приглашение от ЛДПР возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Я всё же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова. Только есть одно маленькое «но». Этим летом я переехала жить в Англию. Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придётся сделать выбор между Ростовом и Лондоном», — написала Лиман в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 27 сентября, истекает срок подачи заявок от кандидатов на пост главы муниципальной администрации. В настоящее время известно о девяти претендентах на руководящую должность.

При этом среди кандидатов представителя ЛДПР пока нет. Ранее сообщалось, что пакет документов подаст Александр Коваленко. На сайте регионального отделения партии была представлена его программа.

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