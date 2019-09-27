Ташкент, , 15:33 — REGNUM Верховный суд Узбекистана приговорил бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Ихтиёра Абдуллаева к 18 годам лишения свободы, сообщили 27 сентября в пресс-службе суда.

Суд признал вину подсудимого в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам государства, вымогательстве, хищении, нарушении таможенного законодательства и других уголовных преступлениях.

Кроме того, бывший заместитель председателя СГБ приговорен к 16 годам тюрьмы, бывший советник главы СГБ — к 17 годам, экс-заместитель прокурора Ташкента — к 14 годам, экс-заместитель главы управления по работе с кадрами минюста — к 8 годам, экс-заместитель генпрокурора — к 5 годам, экс-заместитель председателя Верховного суда — к 5 годам, экс-прокурор Наманганской области — к 5 годам лишения свободы. Суд также назначил наказание еще 15 подсудимым.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя СГБ Ихтиёра Абдуллаева 14 июня. В пресс-службе генпрокуратуры отмечалось, что все дела возбуждены по коррупционным статьям.

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