Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что лучше и достойнее разговора, чем его телефонная беседа с украинским президентом Владимиром Зеленским от 25 июля нынешнего года, не может быть. Соответствующую запись он разместил 27 сентября в своем Twitter.

«Я провел простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше или более достойным», — написал Трамп.

Также он отметил, что это работающие в команде демократы и фейковые СМИ ложным путем представили эту беседу в плохом свете, а она была законной и очень хорошей.

«Продолжающаяся охота на ведьм!», — заключил в своем сообщении Дональд Трамп.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 сентября, Белый дом опубликовал распечатку телефонных переговоров Трампа и Зеленского, состоявшихся 25 июля.