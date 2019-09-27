Москва, , 15:31 — REGNUM Совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ запланировано у президента России Владимира Путина 27 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, пояснил он.

Днем ранее президент провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, обсудив с ним вопросы военно-промышленного комплекса страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что у президента России не бывает полноценных выходных, а в свободное время он занимается спортом и общается с родными и близкими.

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